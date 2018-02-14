صورة مذهلة لفتاة تراقب غروب الشمس على كورنيش جدة الجديد

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مذهلة لفتاة وهي تراقب غروب الشمس على كورنيش محافظة جدة الجديد.

ولاقت الصورة المتداولة اليوم الأربعاء على إعجاب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من جمال مذهل لساعة الغروب.