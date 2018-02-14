صورة مذهلة لفتاة تراقب غروب الشمس على كورنيش جدة الجديد
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مذهلة لفتاة وهي تراقب غروب الشمس على كورنيش محافظة جدة الجديد.
ولاقت الصورة المتداولة اليوم الأربعاء على إعجاب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من جمال مذهل لساعة الغروب.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3952 ] نشر منذ 2 ساعتين
فتاة روما نسية
alfahd42[ عدد التعليقات: 14549 ] نشر منذ 1 ساعة
لازم تذكر الفتاة
khalid[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 45 دقيقة
اي صورة مذهله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2464 ] نشر منذ 43 دقيقة
فيه صور احلى منها كثير-المصورين محتفضين بها ولا تصل للاعلام-صوره تعبر عن اللحظه-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42763 ] نشر منذ 13 دقيقة
لاياشيخ ………….
,, هههههههههههههههههههه ,,
,, زغرطي ياانشراح الظلام حل والنور راح ,,,,
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6600 ] نشر منذ 10 دقائق
مدري الخبر هذا ورآه خرفنة يعني بنت جالسة على البحر وش فيها ان شاء الله
سراديب[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 6 دقائق
واذا كان بنغالي ياكل فشار هههههههههههههههههه