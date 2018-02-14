بالفيديو.. مواقف محرجة لمشجعات يسقطن أمام الجمهور

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمجموعة من الفتيات المشجعات ، تتعرضن لمواقف محرجة أثناء استعراض مهاراتهم في الرقص وتشجيع فريقهم أمام الجمهور.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة سقوط مشجعة بعد اصطدامها بلاعب وسط الملعب، بينما تعرضت أخرى للسقوط بطريقة مروعة أثناء ركضها مع زميلاتها، بينما تسببت ثلاث فتيات في سقوط زميلاتهما عندما قاموا برميها لأعلى.