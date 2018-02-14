بالفيديو.. مواقف محرجة لمشجعات يسقطن أمام الجمهور
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمجموعة من الفتيات المشجعات ، تتعرضن لمواقف محرجة أثناء استعراض مهاراتهم في الرقص وتشجيع فريقهم أمام الجمهور.
أظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة سقوط مشجعة بعد اصطدامها بلاعب وسط الملعب، بينما تعرضت أخرى للسقوط بطريقة مروعة أثناء ركضها مع زميلاتها، بينما تسببت ثلاث فتيات في سقوط زميلاتهما عندما قاموا برميها لأعلى.
Ow. Repeat: Ow 😧 😂
Posted by America's Funniest Home Videos on Monday, February 12, 2018
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