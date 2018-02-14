” الإسكان ” تطلق 14 مؤشرا إحصائيا نهاية العام الحالي

نايف السالم(صدى):

صرح وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن الوزارة أطلقت 13 مؤشرًا، نهاية العام الحالي، تتضمن إحصائيات توضيحية لأعمال الوزارة، من مشروعات عقارية وإسكانية وأراض تطويرية، ملفتًا الانتباه إلى أن هناك 4 مؤشرات جاهزة؛ لتشمل عدد الوحدات المكتملة والتي تم الترخيص لها.

وأوضح ” الحقيل ” أنه حريص على دقة هذه الإحصاءات، حتى يحصل المتلقي على معلومات مكتملة عن القطاع، مشيرُا إلى أن هيئة الإحصاء تعتمد، على هذه المؤشرات، حيث أنه من المقرر إطلاق مؤشر عقاري خاص بالوزارة، حتى يتمكن المتابع من معرفة التطورات، خاصة أن الإحصاءات الأخيرة، تعتمد على مجهودات وتقارير تختلف من جهة لأخرى.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن الهيئة العامة للإحصاء، خلال الفترة الماضية، مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، والذي يعتمد على البيانات السجيلة المتوفرة، لدى وزارة العدل، عن الصفقات العقارية المسجلة لديها.

يُذكر أن ذلك جاء ردًا على سؤال تقدمت به نائب رئيس اللجنة العقارية، بغرفة ” جدة ” ، غادة الأدريسي؛ وذلك خلال لقاء وزارة الإسكان مع المطلوبين العقاريين، أمس الأول، بشأن إطلاق مؤشر عقاري خاص، بالوزارة حتى يتمكن المتابع، من معرفة التطورات، خاصة أن الإحصاءات الأخيرة، تعتمد على مجهودات وتقارير، تختلف من جهة لأخرى.