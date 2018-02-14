مصر: مقتل 15 إرهابيا والقبض على 153 آخرين بينهم جنسيات أجنبية بسيناء

القاهرة(صدى):

أعلن الجيش المصري، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 15 إرهابيًا والقبض على 153 بينهم جنسيات أجنبية، ضمن العملية الشاملة للقوات المسلحة بشبه جزيرة سيناء ” سيناء 2018 “؛ لتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من البؤر الإرهابية.

وأوضح بيان للقوات المسلحة أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 11 هدف بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد استخدامها في إيواء العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 2 مخبأ تحت الأرض عثر بداخله على أكثر من 1500 كجم من مادة C4 وكمية من مادة TNT شديدة الانفجار و56 مفجر و13 دائرة كهربائية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

كما أشار إلى أنه تم اكتشاف وتدمير مركز إرسال إعادة إذاعة أعلى إحدى الجبهات الجبلية خاصة بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية، وتدمير فتحة نفق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء و38 حفر وخنادق المواصلات، بالإضافة إلى 181 وكر ومخزن جبلي بداخلهم كميات من المواد شديدة الإنفجار والمواد الكيميائية.

وأضاف أنه تم ضبط وتدمير والتحفظ على 6 سيارات أهنواع مختلفة و17 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و76 من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير وكميات كبيرة من طقع غيار السيارات والدراجات النارية والوقود الخاصة بالعناصر الإرهابية.