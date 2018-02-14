” الضباب ” يمنع هبوط طائرة بمطار القريات وتأخر إقلاع أخرى

عادل الحربي(صدى):

أدت موجة كثيفة من الضباب بمحافظة القريات، صباح اليوم الأربعاء، إلى انعدام الرؤية على مطار القريات، الأمر الذي منع رحلة ” الرياض – القريات ” ، رقم 1295 ، من الهبوط في موعدها المحدد في تمام الساعة 7:55 صباحًا.

وعلى أثر ذلك، اضطر قائدها للتوجه لمطار الملك عبدالعزيز، بمدينة جدة، وكذلك تسببت الموجة الضبابية في تأخر إقلاع رحلة ” القريات – جدة ” رقم 1290، وذلك عقب صعود الركاب الساعة 7:05 صباحًا استعدادًا لإقلاعها في موعدها في تمام الساعة 7:50 صباحًا، حيث تأخر إقلاعها حتى الساعة 8:20 صباحًا، حتى تحسن مستوى الرؤية.