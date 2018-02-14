إنذار على الأحساء بانعدام الرؤية الأفقية

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إنذاراً مبكراً على الأحساء بالمنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية، بوجود أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

وتبدأ الحالة عند الساعة التاسعة صباحاً وحتى الـ02:30 ظهر اليوم الأربعاء، بحيث يستمر النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أٌل من 500 متر أو شبه انعدام.