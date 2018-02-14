القحطاني عن بقعة بحر جدة: ليست سوى ” عكارة ” مياه جوفية

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن صور البقعة البيضاء الموجودة ببحر جدة ليست سوى ” عكارة ” للمياه الجوفية التي يتم تجميعها ومن ثم تصريفها في البحر، وعندما يتم سكب المياه الجوفية واختلاطها مع البحر تتشكل باللون الأبيض والذي أثار اهتمام زوار الكورنيش.

وأشار ” القحطاني ” إلى أن الأرصاد ستقف على الوضع للاطمئنان، ولا تداعيات بيئية له إطلاقًا، مؤكدًا على أن الأرصاد تقوم بين الحين والآخر بالتفتيش والرقابة على جميع من يقوم بوضع ” مصبات ” لسكب مياه الصرف الصحي في البحر، وفرض الغرامات والعقوبات المناسبة ضد المخالفين.

وفي السياق نفسه، أوضح الخبير والناشط البيئي وأستاذ الكيمياء بجامعة أم القرى الدكتور فهد التركستاني أن سكب المياه الجوفية في البحر، تصرف غير صحيح ولا يمت للبيئة والحفاظ عليها بصلة، مشيرًا إلى أن تلك المياه تحمل بداخلها العديد من المواد الكيميائية والتي تدمر الحياة البحرية، إضافة للأضرار على مرتادي الكورنيش.

وجدير بالذكر، أنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توضح حجم البقعة التي غطت طول الشريط البحري للواجهة البحرية الجديدة لكورنيش جدة، وعبروا عن قلقهم من اللون الغريب الذي غطى البحر، الذي أثار مخاوفهم من التلوث البحري ونفوق الأسماك.