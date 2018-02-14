التنمية الاجتماعية تنظم ” أنا قادر ” بملتقى أبوعريش

عادل الحربي (صدى):

تنظم لجنة التنمية الاجتماعي الأهلية بمحافظة أبوعريش غدًا ، برنامجًا بعنوان ” أنا قادر ” ،وذلك بمسرح مهرجان أبوعريش للتسوق .

كما تنظم اللجنة غدًا ، برنامجًا بعنوان ” كيف تسوق منتجك ” ،وذلك بقاعة النور النسائية بدار القرعاوي في أبوعريش .

ويأتي البرنامجان ضمن فعاليات ملتقى أبوعريش الأُسَري الثاني الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بجازان.