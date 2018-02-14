التنمية الاجتماعية تنظم ” أنا قادر ” بملتقى أبوعريش
تنظم لجنة التنمية الاجتماعي الأهلية بمحافظة أبوعريش غدًا ، برنامجًا بعنوان ” أنا قادر ” ،وذلك بمسرح مهرجان أبوعريش للتسوق .
كما تنظم اللجنة غدًا ، برنامجًا بعنوان ” كيف تسوق منتجك ” ،وذلك بقاعة النور النسائية بدار القرعاوي في أبوعريش .
ويأتي البرنامجان ضمن فعاليات ملتقى أبوعريش الأُسَري الثاني الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بجازان.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3930 ] نشر منذ 22 دقيقة
عفارم عليكم والله
عفارم ههههههههههههههههههههههههه