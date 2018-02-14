تعميم من ” الأعلى للقضاء ” بشأن الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 20 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):

حسم المجلس الأعلى للقضاء الجدل حول الدعوى اليسيرة ، وأصدر تعميما للمحاكم بشأن الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 20 ألف ريال بأنها لا تقبل الاعتراض بالاستئناف.

جاء ذلك على خلفية الاستفسارات من بعض المحاكم، بشمول القرار السابق للمجلس الصادر عام 1438هجريا.

وأوضح التعميم أن هذا القرار لا يشمل الأحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري أو نحو ذلك دون تحديد سقف أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به بما لا يزيد عن 20 ألف ريال كالحكم بدفع نفقة شهرية مقدارها ألف ريال، لأنه لا يُعلم الحد الأعلى للمبلغ المحكوم به، حتى يتحقق من شموله بالقرار.

أمثلة توضيحية للأحكام التي لا تقبل الاستئناف:

1-الحكم الصادر من المحكمة العامة في دعوى بأجرة عقار لا تزيد عن 20 ألف ريال.

2-الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في دعوى بصداق لا تزيد عن 20 ألف ريال.

3-الحكم الصادر من المحكمة العمالية في دعوى بأجرة عامل لا تزيد عن 20 ألف ريال.

4-الحكم الصادر من المحكمة التجارية في دعوى مالية تجارية لا تزيد عن 20 ألف ريال.

3-الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في دعوى خاصة مالية بسبب جنائي لا تزيد عن 20 ألف ريال.