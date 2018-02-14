دول أمريكا اللاتينية تطالب فنزويلا بتغيير موعد الانتخابات

واشنطن(صدى):

تقدمت وزيرة خارجية البيرو كاييتانا آلخوفين، وزراء خارجية 14 دولة فى أمريكا اللاتينية منضوية فى إطار مجموعة ليما، للمطالبة بتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة فى 22 أبريل المقبل والتى يحتمل أن تقاطعها المعارضة.

وقال الوزراء فى ختام اجتماع خصص للتباحث فى الأزمة السياسية التى تتخبط فيها فنزويلا إنهم “يحضون حكومة فنزويلا على إعادة النظر فى الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية ووضع جدول زمنى جديد للانتخابات. لا يمكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة من دون مشاركة كل الاحزاب السياسية”.

وأضاف البيان أن الدول الـ14 تطالب بأن تكون الانتخابات فى فنزويلا “ديمقراطية وشفافة وذات مصداقية وأن تشارك فيها كل الأطراف السياسية الفنزويلية “.