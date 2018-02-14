مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: من ارتبط بكتاب الله أفاد منه العلم والعمل

علي القحطاني (صدى):

أوضح معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش أنَّ من أهم مقاصد القرآن الكريم وغاياته العظمى، تهذيب سلوك المسلم وأخلاقه، وتزكية نفسه والرقي بها إلى معالي الأمور، ومكارم الأخلاق.

وقال في تصريح له بمناسبة فعاليات المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها العشرين بمدينة الرياض :” القرآن الكريم كله موعظة، وهدى، ورحمة، وتذكير، وبشارة، وشفاء للأبدان من الأمراض، وشفاء وتزكية للنفوس من أمراض الشهوات و الشبهات، وهذا ما نجده بحمد الله وفضله في حفظة كتاب الله وحملته في أخلاقهم وتعاملهم بل وفي تميزهم العلمي، وهو ما يؤكد أثر القرآن في نفوس الناشئة ويدل دلالة واضحة على أهمية ربط الطلاب بالقرآن الكريم لما له من آثار مباركة على الفرد والمجتمع، ولا عجب فمن ارتبط بكتاب الله تعالى أفاد منه العلم والعمل والأخلاق”.

ورفع معاليه معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود أيده الله على رعايته و دعمه وتشجيعه ومتابعته لهذه المسابقة وعنايته بها ، سائلا المولى أن يجعل ما يقدم في موازين حسناته والقائمين على المسابقة، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل شر ومكروه.