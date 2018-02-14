الإعصار ” جيتا ” يضرب جزر فيجي الجنوبية وانقطاع الاتصالات

نوكو(صدى):

أدى إعصار جيتا القوي إلى قطع الاتصالات في جزر فيجي الجنوبية اليوم الأربعاء، رغم أن المراكز الأكثر سكانا فى الدولة الجزيرة الواقعة فى المحيط الهادى لم تتعرض إلى أضرار خطيرة.

وذكر راديو نيوزيلندا أنه لم يكن هناك أطباء فى جزيرتى فاتوا وأونو آى لاو، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية فى فيجى أن يصل متوسط سرعة الرياح 195 كيلومترا فى الساعة مع عواصف تصل سرعتها إلى 275 كيلومترا فى الساعة أثناء الليل مصاحبة للإعصار المنتمى إلى الفئة الرابعة.