منتصف الأسبوع.. المولد يعود للمنتخب لمواجهة مالدوفا

نواف السالم(صدى):

يعود منتصف الأسبوع اللاعب الدولي فهد المولد المعار من نادي الاتحاد إلى ليفانتي الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك للانضمام لمعسكر المنتخب السعودي الذي سيبدأ يوم 20 وحتى يوم 28 من شهر فبراير الجاري، ضمن برنامج المرحلة الثانية لإعداد الأخضر لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.

ويخوض المنتخب مباراة ودية واحدة أمام منتخب مالدوفا يوم الاثنين 26 من الشهر ذاته تحت إشراف المدرب خوان انطونيو بيتزي في استاد الجوهرة بجدة.