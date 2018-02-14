بالصورة.. أول مرسوم ملكي في تاريخ المملكة

حمود العنزي (صدى):

ظهرت صورة أول مرسوم ملكي صدر في تاريخ المملكة، معروضا بجناح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في مهرجان الجنادرية في دورته الثانية والثلاثون.

وصدر هذا المرسوم في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله، تحت مسمى ” تذكرة تابعية “، في عام 1345 هـ.

وكانت حينها المملكة تحمل اسم ” مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها ” قبل توحيدها عام 1351 هـ.