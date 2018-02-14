تفاصيل أحداث الفيلم السعودي ” ثغرة “

نورة الشهري (صدى):

تدور أحداث الفيلم السعودي الجديد ” ثغرة ” المنتظر عرضه في دور السينما قريبا، حول رجل في منتصف الأربعينات من عمره يواجه مشاكل زوجية متعددة نتيجة المزاجية التي يعيشها.

ويعد الفيلم هو التجربة الأولى للمنتج أحمد الغامدي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد بكر ، وبسمة صلاح ،وحنان عبد القادر ،وسمير اليامي وصالح المالكي ،وآمنة حزام وصالح الخلاقي.

يذكر أن الفيلم من تأليف محمد حنيف ،وسيناريو وحوارسمير اليامي وعبد الله، باقلاقل ومن إخراج محمود السفير.