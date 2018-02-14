تفاصيل جديدة حول المومياء الغامضة في مصر بعد مرور 140 عاما
اكتشف عدد من العلماء السر وراء المومياء الغامضة ” الصارخة ” بعد مرور 140 عاماً من التخمين، في المعابد الجنائزية بالدير البحري، وقد حنطت بطريقة غير معهودة.
وأكدت مصادر أنه تم العثور على الجثمان ملفوفاً بجلد شاة، وهو ما يعني في عرف المصرين القدماء أنه لم يكن طاهرا.
وأشار العلماء إلى أن المومياء تعود لابن الملك رمسيس الثالث الذي خطط لقتل والده، واكتشفت المكيدة، وأعدم شنقاً ويتفق هذا التفسير مع النص القديم الذي عرف باسم “مؤامرة الحريم”،وتأتي تفاصيل المؤامرة التي دبرها الأمير بنتاوير والملكة تايي، ابن الفرعون وزوجته الثانية، لقتل الملك رمسيس الثالث، وتعرض المومياء حالياً بالمتحف المصري بالقاهرة للمرة الأولى، بحسب”الشرق الأوسط”.
ومن جانبها، قالت وزارة الآثار المصرية إن العلامات الغائرة حول رقبة المومياء تظهر أنه على الأرجح قد أعدم شنقاً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42759 ] نشر منذ 51 دقيقة
كفرنا بكم …
.. وآمنا بربنا الله الذي لا إله إلا هو سبحانه ,, رب العرش العظيم ,,
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3930 ] نشر منذ 49 دقيقة
عالم الفراعنة عالم عجيب
مصر ام الدنيا وبلد العجائب والله