رحالة على ظهر جمل يحمل معه رؤية 2030 لتوصيل رسالة

علي العنزي(صدى):

توجه الرحالة محمد صالح فتنان المنتشري، مغادرا من المدينة المنورة ، إلى تبوك ومنها إلى الحدود الشمالية، ثم حائل، وعدد من المحافظات والقرى، حاملا شعار رؤية المملكة 2030 .

وأوضح المنتشري أنه يريد إيصال رسالة معين من خلال حمله للشعار، مفادها أن مثل ما استطاع أجدادنا أن يصنعوا لبلادنا مستقبلا ننعم فيه حتى الآن، فإننا في ظل حكومتنا الرشيدة قادرون على مواصلة المشوار، والوصول لمستقبل أفضل.

وأشار إلى أن رحلته تأتي بهدف التعرف على معالم المملكة وكذلك السير على الطريق الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، في هجرته من مكة إلى المدينة، وزيارة الأماكن الأثرية، والإسلامية.