” الراجحي الدولية ” تعزز استثماراتها في الأمن الغذائي باتفاقية جديدة

علي القحطاني (صدى):

وقعت شركة الراجحي الدولية ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور خالد بن سليمان الملاحي ،و المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر ممثلة باللواء مهندس محمد حلمي عبد الحميد رشوان، اتفاقية للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الشركة الاستثماري في منطقة توشكى.

و حضر مراسم توقيع الاتفاقية معالي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاستاذ الدكتورعبد المنعم البنا، والشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس إدارة الشركة.

الجدير بالذكر أن مشروع الشركة في منطقة توشكى يقع على مساحة إجمالية قدرها مائة الف فدان، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل، وقد تم إنجاز المرحلة الأولى واستثمار مساحة خمسة وعشرون الف فدان، والآن انتقل العمل للمرحلة الثانية وفق الاتفاقية الجديدة لاستثمار مساحة ١٧٠٠٠ فدان.