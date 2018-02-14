داعية يعيد نشر فتوى له بإباحة قبول التهاني والورود في ” عيد الحب “
أعاد الداعية والباحث الشرعي أحمد بن قاسم الغامدي، نشر فتواه التي أفتى بها قبل 5 سنوات ، بأن قبول التهاني والورود الحمراء بعيد الحب الذي يصادف اليوم الأربعاء ” مباح “.
وكان الغامدي قال في تصريح نشرته ” صدى ” عام 2013 م ، : ” لا مانع من تهنئة المحتفلين بالأعياد غير المتسمة طابع ديني كعيد الحب ونحوه، وقبول الهدايا كالورود الحمراء والمكافأة على تلك الهدايا بالورود، وقبول تهنئتهم أيضاً لنا بعيد الفطر وعيد الأضحى ما لم تكن لها دلالات عقدية مخالفة للإسلام “.
وأضاف حينها : ” ما أتخذه الناس من الأيام عادة للتعبير عن شعورهم تجاه من يحبون، أو لتبادل الهدايا جائز لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لا المنع والحظر “.
الغامدي[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مطرود من الهيئة وكلامة لايعتد به
alfahd42[ عدد التعليقات: 14545 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتهم امسو ذيك الليله كان ابرك لهم
مواطن[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة انه مصدق نفسه انه شيخ لولا بعض القنوات اللي لها توجه معين اضهرتك ماحد درى عنك