مالك شركة سيارات يهدد لاعب شهير بالحبس إذا لم يدفع 25 مليون ريال

نواف السالم(صدى):

تقدم صاحب شركة سيارات، بدعوى إلى الدوائر التجارية ضد لاعب دولي شهير مثل المنتحب وعددًا من أندية الغربية والوسطى الكبار لمطالبته بتسديد 25 مليون ريال.

وأكدت مصادر أنه تم توجيه خطاب استدعاء للاعب الذي تبين أنه موجود خارج البلاد لإلزامه بحضور جلسات المحاكمات في القضية المرفوعة ضده، مضيفا أنه في حالة تخلفه عن الحضور سيتم إيقاف خدماته والحكم عليه غيابيًا وفِي حالة عدم تنفيذه للحكم القضائي فيما بعد سوف يكون عرضة للسجن، بحسب “ المدينة ”.

واشتملت الدعوى عددًا من المستندات ووثيقة العقد الذي تم بينها وبين اللاعب المذكور والذي لايزال بذمته مبلغ 25 مليون ريال لم يقم بتسديدها حتى الآن.