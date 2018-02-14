رحيل الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك عن عمر يناهز 83 عاما

كوبنهاغن(صدى):

توفى قبل قليل الأمير هنريك، زوج الملكة مارغريت الثانية، بعد ساعات على خروجه من المستشفى لتمضية لحظاته الأخيرة مع زوجته وولديهما.

وأعلن الديوانى الملكى فى الدنمارك، اليوم الأربعاء، أن “صاحب السمو الملكى الأمير هنريك توفى الثلاثاء فى الساعة 23,18 فى قصر فريدنسبورج” الواقع على بعد حوالى أربعين كيلومترا شمالى كوبنهاجن.

وكان الأمير المتحدر من أصول فرنسية والبالغ 83 عاما أدخل إلى مستشفى “ريغزهوسبيتاليت” فى كوبنهاجن فى 28 يناير إثر إصابته بالتهاب رئوي، ولم يخرج منه إلا الثلاثاء لتمضية لحظاته الاخيرة مع زوجته وابنيه الذين كانوا إلى جانبه عندما لفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب البيان.