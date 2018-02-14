رئيس ” الشعر الشعبي ” يثمن جهود وزير الحرس الوطني بالجنادرية 32

علي العنزي(صدى):

اختتمت مساء اليوم أمسيات الشعر الشعبي المصاحبة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ٣٢، بإقامة أمسيته الخامسة التي شارك فيها كل من الشعراء رمضان المنتشري وسالم الجهبل ومحمد نجر وماجد عبد ربه ومشاركة المنشدين فهد القرني وماجد زيد وثامر الرفدي وذلك على مسرح القاعة الكبرى بالجنادرية.

وأوضح رئيس لجنة الشعر الشعبي سعد بن عبدالله الحافي ،أن المهرجان نظم خمس أمسيات شارك فيها ” خمسة وثلاثون شاعراً ومنشداً من المملكة ودول الخليج العربي “.

وأبان رئيس لجنة الشعر الشعبي أن الأمسيات افتتحها سمو وزير الحرس الوطني وكانت أولاها على مسرح المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني وبقية الأمسيات كانت على مسرح الجنادرية ، حيث أبدع الشعراء والمنشدين وحظيت الأمسيات بحضور جماهيري كبير وتفاعل مميز مع القصائد والشيلات الوطنية التي تدل على قوة الترابط واللحمة بين الشعب والقيادة والتقارب الأخوي بين الأشقاء في دول الخليج العربي.

وأفاد الحافي أن توجيهات ومتابعة سمو وزير الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان كانت وراء هذا النجاح الذي تحقق طيلة الأيام الماضية ، معرباً في ختام تصريحه عن شكره لكل المشاركين وأعضاء اللجنة اللذين بذلوا جهودا مميزة فكانوا الجندي المجهول، وكذلك الإعلاميين الذين قدموا تغطيات متواصلة كانت خير سند للمنظمين وفي السنة القادمة – بأذن الله – ترون الأفضل.

وفي نهاية الأمسية سلم رئيس لجنة الشعر الشعبي الدروع التذكارية للمشاركين.