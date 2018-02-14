الخميس..إطلاق مبادرة ” نقوش الشرقية ” بالخبر

نايف السالم(صدى):

يطلق مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية يوم غدٍ الخميس، أولى مشاريع مبادرة نقوش الشرقية تحت شعار ” الفن الشرقي”، التي تستمر لمدة عشرة أيام، وتُعنى بتجميل المباني القديمة في الأحياء الشعبية من خلال استخدام الفن الجرافيتي في مدينة الخبر، بمشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات من جميع مناطق المملكة، وسيتاح للحضور مشاهدة مراحل تنفيذ الرسومات على الجدران.

وأوضحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء لمجلس المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية أن أحد المحاور الرئيسية لمبادرة نقوش الشرقية تتمثل في الحفاظ على المدن السعودية والبيئة والمقدرات الوطنية والإرتقاء بها، بمشاركة المجلس المجتمعية مع عددٍ من الجهات، مؤكدةً أن الشرقية فخورة في ما مضى من إرث حضاري ووعاء معرفي وشخصيات يؤتم بها.

وتهدف هذه المبادرة إلى نشر جمال وثقافة الفن التشكيلي وتحويل الاحياء الشعبية إلى أماكن جذب سياحية وتطوير واجهات مساكن الأسر ذات الدخل المحدود.

من جهتها بينت صاحبة الفكرة الفنانة التشكيلية مضاوي الباز أن الاستعداد للمبادرة بدأ قبل ستة أشهر لتنفيذ المشروع بالشكل المطلوب، وتطمح لتعميم الفكرة على بقية مناطق المملكة ليكون الفن التشكيلي أحد معالم الجمال في المنطقة وبصمة واضحة تواكب تطلعات الرؤية الطموحة 2030 لدعم الطاقات الشبابية وإتاحة الفرص لها، مشيرةً إلى أن عدد المشاركين بلغ 13 شاباً و 8 فتيات، يتنافسون في إضفاء لمساتهم الجمالية على المباني في حي البايونية في الخبر الجنوبية .

يذكر أن مبادرة نقوش الشرقية بدأت بترجمة معاصرة من مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بصياغة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة الشرقية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث وضع المجلس خارطة طريق عملية تعبر عن رؤية معاصرة لهذه المبادرة بتنفيذ أولى مشاريع مبادرة نقوش الشرقية مبادرة “الفن الشرقي.