برشلونة يتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا فى أوروبا بالموسم الحالي

نواف السالم(صدى):

جاء فريق برشلونة الإسبانى، في صدارة قائمة الأندية التى تملك أقوى خط دفاعى بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى “بيج 5″، فى مختلف البطولات خلال الموسم الحالى 2017/2018.

تكشف الإحصائيات عن أن برشلونة يملك أفضل معدل فى استقبال الأهداف مقارنة بالمباريات خاضها هذا الموسم يبلغ 0.49 فى المباراة الواحدة، وهو الأفضل بين جميع الفرق فى “بيج 5”.

يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الثانى خلف برشلونة بمعدل 0.54 هدف فى المباراة الواحدة، ثم يوفنتوس الإيطالى بمعدل 0.68 هدف بعدما اهتزت شباكه بـ23 هدفًا فى 34 مباراة بجميع المسابقات.