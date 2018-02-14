” ضربة معلمة ” تودي بحياة طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الظفيري(صدى):

عنفت معلمة مصرية الجنسية، تعمل بإحدى مدارس الكويت ،طالبا يدعى عيسى ثامر، بضربه دون أن تأخذ في الحسبان أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، فتسببت في موته.

وكان الطفل قد أجرى قبل الواقعة ثلاث عمليات جراحية بالقلب، وتم تصنيفه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكدت والدته أن المدرسة على علم تام بحالته الصحية.

وقالت الأم أنها حرصت بشكل شخصي على إبلاغ معلمات الفصل بحالة ابنها، إلا إنها فوجئت قبل وفاته بتعرضه للضرب وهو يخبرها منفجرا في البكاء، حتى وبالتحقيق في الواقعة أنكرت المعلمة ما فعلته، ساخرة من إعاقته.

وتقدمت الأم بشكوى إلى الإدارة التعليمية، ذكرت فيها أن المعلمة ذاتها كانت قد تعدت عليها لفظيًا ، وعندما طالبت من المدرسّة التحدث بأسلوب تربوي، قامت بتوجيه السب لها، قائلة لها: “ابنك قليل الأدب، وشبهك “.

و نعت وزارة التربية والتعليم بالكويت، الطفل، وكتبت عبر الصفحة الرسمية على “تويتر”: “إيمانًا بقضاء الله وقدره، تنعى وزارة التربية عيسى ثامر البلوشي، الطالب بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالروضة، التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية “.