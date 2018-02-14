البرلمان الهولندي يجدد ثقته برئيس الوزراء بعد استقالة وزير الخارجية

امستر دام(صدى):

جدّد البرلمان الهولندى، ثقته برئيس الوزراء مارك روته إثر استقالة وزير خارجيته هالبى زيلسترا غداة إقراره بأنه كذب بشأن حضوره اجتماعا مثيرا للجدل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قبل سنوات.

وتم التصويت على سحب الثقة من الحكومة بعيد إعلان الوزير خلال جلسة برلمانية طارئة استقالته من الحكومة.

وقال الوزير البالغ 49 عاما بأعين دامعة: “لا أرى أى خيار آخر اليوم غير تقديم استقالتى الى جلالة الملك”.

وعيّن زيلسترا وزيرا للخارجية قبل أربعة أشهر فقط، وأتت استقالته قبل ساعات من زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى موسكو للقاء نظيره الروسى سيرغى لافروف، ولم يعرف على الفور مصير الزيارة.