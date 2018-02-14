استعدادات عسكرية فى جزيرة جوام الأمريكية

واشنطن(صدى):

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مجموعة من الصور تظهر الاستعدادات العسكرية الضخمة، فى قاعدة القوات الجوية فى أندرسن، بجزيرة جوام الأمريكية.

وأظهرت الصور الجنرال جو دونفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ويحيط به قائد الرقيب الرائد جون واين تروكسيل، إلى العقيد برنت بين، قائد سلاح البحرية، يشير إلى خطط لتوسيع القاعدة.

وتستضيف جزيرة جوام نظاما متطورا للصواريخ المضادة، يعرف باسم الدفاع الطائفى العالى الارتفاع (ثاد)، الذى صمم لاعتراض أى صواريخ بعيدة أو متوسط المدى.

وفى وقت سابق، هددت كوريا الشمالية، بقصف جزيرة جوام الأمريكية، باستخدام الصواريخ بعيدة المدى التى تحمل رؤوس نووية.