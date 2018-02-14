القبض على أربعيني اقتحم محل تموينات وسرق كميات من ” الدخان “

حمود العنزي (صدى):

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة عفيف، من القبض على مواطنا أربعينيا اقتحم محل تموينات، ليهرب بكمية كبيرة من الدخان دون دفع قيمتها.

كانت غرفة العمليات بعفيف تلقت بلاغا من بائع مقيم، يفيد باقتحام شخص لبقالته ،وأخذ أمثر من 20 كرزا من الدخان، بدون دفع الحساب.

وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية، وتمكنت من القبض على السارق الذي احتمى بسيارته، ورفض النزول، فقامت القوات بكسر النافذة، والقبض عليه.