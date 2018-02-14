القبض على أربعيني اقتحم محل تموينات وسرق كميات من ” الدخان “
تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة عفيف، من القبض على مواطنا أربعينيا اقتحم محل تموينات، ليهرب بكمية كبيرة من الدخان دون دفع قيمتها.
كانت غرفة العمليات بعفيف تلقت بلاغا من بائع مقيم، يفيد باقتحام شخص لبقالته ،وأخذ أمثر من 20 كرزا من الدخان، بدون دفع الحساب.
وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية، وتمكنت من القبض على السارق الذي احتمى بسيارته، ورفض النزول، فقامت القوات بكسر النافذة، والقبض عليه.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15736 ] نشر منذ 44 دقيقة
20 كرتونه يالضالم يمكن محتاج فلوس وناوي يبيعها باقل من سعرها في السوق
يعني لو باعها مثلا ب 200 ريال سيحصل على مبلغ 4000 ريال يستطيع تسديد فواتيره
فكره مو بطاله ولكن لم يوفق فيها