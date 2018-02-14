الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال اتخاذ إجراءات ضد أعضاء بسبب تلوث الهواء

واشنطن(صدى):

قد تتخذ المفوضية الأوروبية الشهر القادم، إجراءات قانونية ضد 9 دول أعضاء بسبب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبى بشأن تلوث الهواء وذلك بعد أن قدمت هذه الدول خططا للتعامل مع المسألة.

وأبلغ مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة كارمينو فيلا وزراء من الدول التسع وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا صاحبة أكبر الاقتصاد في التكتل خلال اجتماع الشهر الماضي بأن صبر بروكسل أوشك على النفاد.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إن الدول التى تشمل أيضا إيطاليا وإسبانيا ورومانيا والمجر والتشيك وسلوفاكيا أُمهلت عشرة أيام لتقديم “إجراءات إضافية موثوقة وفعالة وفى الوقت المناسب” للحد من الملوثات مثل أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.

وأضافت المتحدثة “بوسع المفوضية أن تؤكد أن كل الدول الأعضاء المعنية قدمت معلومات إضافية سنعمل على تقييمها. سوف نناقش المسألة مرة أخرى فى منتصف مارس”.

وتقدر المفوضية أن 400 ألف شخص يلقون حتفهم سنويا نتيجة تلوث الهواء ولم تتحقق الأهداف التى طرحت لعامى 2005 و 2010 حتى الآن فى 23 من 28 دولة.