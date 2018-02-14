الدفاع المدني تنشر تعليمات السلامة من خطورة الرياح

عادل الحربي (صدى):

ناشدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، المواطنين باتباع تعليمات السلامة للوقاية من خطر الرياح والأتربة المثارة التي تشهدها مناطق المملكة.

وأوضحت الدفاع المدني أن البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف أفضل إلا عند الضرورة القصوى، حرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إلى ضرورة الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة ، خاصة خطوط الضغط العالي.

كما نصحت بالابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب رياح، خشية تطايرها أو سقوطها على المارة.