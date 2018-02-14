مطالبات بتعليق الدراسة بالمدينة ..ومغردون: ” ما اقدر أشوف أهلي من الغبار “

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع الرياح المثيرة للغبار والأتربة، والتي حذر منها خبراء الأرصاد الجوية، وبناء عليه أعلنت عدة مناطق ومحافظات تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، جدشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من أهالي المدينة المنورة، هاشتاق بعنوان ” نطالب تعليق دراسة المدينة “.

وانهالت التغريدات المؤيدة للهاشتاق ، حيث أجمع المواطنون على أنهم لا يستطيعون التنفس من الآن، بسبب شدة الغبار المثار.

وقال أحد المغردون : ” والله ما أقدر أشوف أهلي من الغبار ” ، وغرد آخر قائلا : ” ماني قادر اقرأ الكلام حتى من الغبار ” ، وفي تغريدة أخرى : ” تعليق الدراسة يوم الثلاثاء كان خطأ ،ونرجو تصحيح الخطأ وتعليق الدراسة اليوم الأربعاء، لأنه لازم نصحح أخطأنا “.

وفي السياق ذاته أعرب سكان جدة عن استيائهم لعدم تعليق الدراسة الأربعاء،حيث ذكر ولي أمر أنه أوصل ابنه إلى مدرسته، ملتزما بقرار التعليم بانتظام الدراسة، لكن بعدما وصل إلى مقر عمله، فوجئ باتصال منه يدعوه للعودة لأن الفصول فارغة، ولا توجد دراسة.

وأضاف : ” فوجئت أن ابني خارج المدرسة، بجوار الباب، يجلس في أجواء الغبار “، متسائلا: “لماذا علق تعليم مكة والمدينة المنورة الدراسة وهي نفس الحالة المناخية التي مرت بها جدة، أم أن أمر تعليق الدراسة ليومين متتاليين غاية الصعوبة ” .