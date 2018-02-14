تفاصيل تزوير مأذون لعقد قران مواطنة بالرياض

حمود العنزي (صدى):

على خلفية تعرض مواطنة بمدينة الرياض، لتلاعب من أحد مأذوني الأنكحة؛ حيث قام بتزوير تاريخ عقد قرانها؛ ما ألحق بها أضرارًا معنوية واجتماعية، تفتح القضية للنقاش ببرنامج ” يا هلا “.

وكانت تهمة التزوير تم ثبوتها على المأذون؛ وصدر حكم بالحق العام، يتضمن السجن سنة للمأذون و١٠٠٠ ريال غرامة ولكن مع إيقاف التنفيذ.

ولا تزال المواطنة دون عقد نكاح رسمي حتى تاريخه، على الرغم من زواجها منذ ثماني سنوات وإخفاء المأذون دفتر الضبط الذي تم فيه الزواج قبل ثماني سنوات، وادعاؤه باطلاً أنه عبارة عن ورقة قام بتمزيقها ” حسب إفادته “، وهذا ما أبطلته إفادة وشهادة شهود النكاح الصحيح، وقيامه بإحضار شهود جدد في العقد المزور، وتزوير توقيعه في تعدٍّ واضح على الأنظمة.

وعلى الرغم من الأضرار المعنوية والاجتماعية التي تعرضت لها الزوجة من جراء هذا التزوير، والتي أهمها: عدم وجود عقد لها مع زوجها منذ ثماني سنوات، ما زالت المحكمة لا تريد معاقبته على ما اقترفه من جريمة التزوير، على حد قولها.