تركيا واليونان تبحثان التوتر في بحر ” إيجه “

أنقرة(صدى):

بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ونظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم التوتر الأخير بين البلدين في بحر إيجه.

وأعرب يلدريم في اتصال هاتفي مع تسيبراس عن انزعاج تركيا من التوتر الأخير داعيًا نظيره اليوناني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التوتر.

وأوضحت أن الجانبين أكدا ضرورة حل المشاكل عبر الحوار وتعزيز التدابير التي من شأنها زيادة الثقة بين البلدين.

وكانت وكالة الأنباء اليونانية قالت في وقت سابق اليوم إن زورقًا تابعًا للبحرية التركية اصطدم بدورية تابعة لخفر السواحل اليونانية بالقرب من جزيرة صخرية في بحر إيجه أمس.