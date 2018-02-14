ترامب يدعو الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة

واشنطن(صدى):

طالب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي كلا من الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس بالتوصل لاتفاق بشأن الهجرة، معتبرا أن ذلك هى الفرصة الأخيرة.

وغرد ترامب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إن الاتفاق بشأن الهجرة سيكون من أجل حماية آلاف المهاجرين الذين أتوا إلى أمريكا وهم أطفال.

وأضاف قائلا: “أليس عظيما أن نتمكن أخيرا بعد كل هذه السنوات من حل معضلة برنامج الهجرة”، فى إشارة إلى برنامج “الإجراء المؤجل للقادمين فى مرحلة الطفولة”.