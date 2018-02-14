بالصور..ساعة شخصية للملك فاروق الأول للبيع في دبي

دبي(صدى):

تستعد دبي لعقد مزاد ” كريستيز ” للساعات في شهر مارس المقبل، ويضم المزاد ساعة باتيك فيليب الشخصية للملك فاروق الأول، والتي تتراوح قيمتها بين 400.000 – 800.000 دولار أمريكي.

ويشارك نحو 180 ساعة نخبوية في المزاد تعرض للجمهور في معرض عام يقام من 19 إلى 23 مارس في فندق أبراج الإمارات بدبي.

وعُرف الملك فاروق الأول بشغفه وحبه للساعات الفاخرة، وكان يكلف أشهر دور الساعات في العالم بصنع ساعات مخصصة له، وغالبًا ما كان يضيف إليها لمسة شخصية تميزها عن النماذج الأخرى المشابهة لها.