بالفيديو والصور..موجة غبار تعكر أجواء الرياض

عادل الحربي (صدى):

تشهد مدينة الرياض، الأربعاء، موجة شديدة من الغبار والأتربة المثارة ، اليوم الأربعاء، تؤثر على الرؤية الأفقية في الطرق.

كان الإنذار المبكر قد أوضح أن كلا من المجمعة، والزلفى، والغاط، ستشهد أتربة مثارة بسبب استمرار نشاط الرياح السطحية ، والتي ستتسبب في تدني مستوى الرؤية.

يذكر أن أستاذ المناخ عبدالله المسند ، قد أوضح أن المملكة ستشهد اضطرابات جوية، متمثلة في رياحًا نشطة مع غبار، وأيضًا توجد سحب وأمطار وتباين في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض؛ قائلا : ” بالتالي قد يعيش الناس الفصول الأربعة خلال 24 ساعة “.