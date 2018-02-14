تدمير دبابة روسية في سوريا باستخدام طائرة أمريكية بدون طيار

دمشق(صدى):

قال مسئولون أمريكيون، إن طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار دمرت دبابة روسية الصنع طراز (تي-72) فى سوريا يوم الأحد وذلك فى ثانى ضربة دفاعية ضد قوات موالية للحكومة السورية خلال أقل من أسبوع.

ولم تسفر الضربة التى نفذتها الطائرة الأمريكية (إم.كيو-9 ريبر) قرب الطابية فى سوريا عن مقتل أى فرد من قوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة أو القوات المحلية التى يدعمها.

وخلال إفادة مع صحفيين، رفض اللفتنانت جنرال جيفرى هاريجيان أكبر ضابط بسلاح الجو الأمريكى فى الشرق الأوسط التكهن بشأن من كان يقود الدبابة. وقال مسؤول أمريكى اشترط عدم نشر اسمه إن اثنين على الأقل من القوات الموالية للحكومة السورية قتلا فى الضربة.

وقال الجيش الأمريكى إنه دمر الدبابة بعدما دخلت مرمى نيران القوات الموالية للولايات المتحدة مدعومة بغطاء مدفعي.

وقلل وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس من شأن الحادث قائلا “ربما لا يعدو الأمر أن يكون مجرد شخصين يقومان بشيء ما. لا أود أن أضخمه وأصفه بأنه هجوم كبير”.