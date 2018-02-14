بالفيديو.. تفاصيل تأثر مواطن “ممسوس” بالرقية الشرعية

عادل الحربي (صدى):

تحدث برنامج “ما لم تر” المذاع أسبوعيا على قناة “إم بي سي” موضوع السحر ووقوع الناس ضحايا له، والآثار التي يحدثها ذلك على أجسادهم وحيواتهم.

وقال مواطن يُدعى “مسفر” إنه تعرض للسحر على يد إحدى قريباته بعد زيارة محفوفة بالغرابة، فقد بعضها بعض متعلقاته الشخصية ومتعلقات زوجته.

وأكد أنه منذ تلك الزيارة قبل اثني عشر عاماً وهو يعاني من آثارها؛ حيث ساءت علاقته بزوجته واضطر لترك عمله، بسبب النوبات التي يتعرض لها والتي تؤثر على جسده ومزاجه.

واصطحب مقدم البرنامج “مسفر” إلى أحد الرقاة، وما إن بدأ الراقي في رقيته حتى ظهرت عليه تصرفات غريبة أكد الراقي بعد ذلك أنها علامات على المسّ والسحر.