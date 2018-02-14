بالأسماء.. التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

يلتقي فريقا ريال مدريد الإسبانى، وباريس سان جيرمان الفرنسى، فى العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

استقر الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وأوناى إيمرى المدير الفنى لنادى العاصمة الفرنسية، بشكل كبير على التشكيل الأساسى الذى يخوض القمة التى تنتظرها الجماهير فى مختلف أنحاء العالم.

وتشهد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، منافسة شرسة بين الثلاثى الهجومى للفريق الملكى “رونالدو، بنزيما، بيل” ونظرائهم فى البياسجى “مبابى، نيمار، كافانى”.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، ناتشو

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، جاريث بيل

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: ألفيس، ماركينيوس،، سيلفا، كورزاوا

خط الوسط: فيراتى، سيلسو، رابيو

خط الهجوم: مبابى، كافانى، نيمار