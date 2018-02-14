مشجع هلالي بصوت عالي: “يابو خالد نبغى كريستيانو”.. والأمير الوليد يشير بيده “يبي فلوس”
كشف فيديو ردة فعل الوليد بن طلال على عدد من المشجعين الهلاليين طالبوا بشراء اللاعب كريستيانو رونالدو .
وقال أحد المشجعين خلال الفيديو للوليد : ” أبو خالد نبى الدون ، نبى تجيب لنا كريستيانو ” ، ليشير له الوليد بيده في إشارة إلى أن شراء كريستيانو يحتاج المزيد من الأموال ولا يوجد حالياً “.
فيما رد المشجع على الوليد قائلاً : “لا يا حبيبي فيه فلوس”.
جدير بالذكر أن الوليد بن طلال قد حضر مباراة الهلال ونظيره العين الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا رفقة ابنه خالد وأحفاده .
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