مشجع هلالي بصوت عالي: “يابو خالد نبغى كريستيانو”.. والأمير الوليد يشير بيده “يبي فلوس”

نواف السالم(صدى):

كشف فيديو ردة فعل الوليد بن طلال على عدد من المشجعين الهلاليين طالبوا بشراء اللاعب كريستيانو رونالدو .

وقال أحد المشجعين خلال الفيديو للوليد : ” أبو خالد نبى الدون ، نبى تجيب لنا كريستيانو ” ، ليشير له الوليد بيده في إشارة إلى أن شراء كريستيانو يحتاج المزيد من الأموال ولا يوجد حالياً “.

فيما رد المشجع على الوليد قائلاً : “لا يا حبيبي فيه فلوس”.

جدير بالذكر أن الوليد بن طلال قد حضر مباراة الهلال ونظيره العين الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا رفقة ابنه خالد وأحفاده .