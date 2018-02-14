الجمعان: مناطق ستشهد أمطارًا غزيرة..الخميس

عادل الحربي (صدى):

قال محلل الطقس تركي الجمعان، أنه من المتوقع أن يشهد يوم الخميس المقبل، حالة مطرية غزيرة، على بعض المناطق بالمملكة، خاصة شمالها.

وتوقع الجمعان أن تؤثر تلك الحالة على منطقة تبوك، وتشمل سواحلها، خاصة الوجه وأملج، وأيضًا يُتوقع أن تؤثر على مرتفعات تبوك ومنطقة المدينة المنورة وسواحلها، خاصة مستورة، في حين يتوقع أن تؤثر على منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية والمناطق الشمالية الشرقية، وتؤثر على شمال المنطقة الوسطى، خاصة منطقة حائل.

وأوضح أن الحالة ستكون – بمشيئة الله تعالى – متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية، شاملة رفحاء وما حولها، ومن المتوقع ان تستمر إلى يوم الاثنين من الأسبوع القادم.