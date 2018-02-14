مواطن ينقذ سيارته من السرقة بالصُدفة

علي القحطاني (صدى):

عن طريق الصدفة استطاع مواطن بعفيف، إنقاذ سيارته من السرقة من أمام منزله، بعدما هم مقيم عربي بحمل السيارة على ظهر سطحته، وكاد أن يتحرك بها.

وتفصيلا، خرج صاحب السيارة بعدما سمع أصواتا تصدر أمام باب منزله، ليفاجأ بشاحنة نقل سيارات قد حملت سيارته وهمت في التحرك، لكنه دخل معه في مشادة كلامية واستطاع أن يوقفه عن فعلته.

واستدعى الأمر تدخل دويات الأمن ، لتوقف الشجار بين صاحب السيارة والمقيم العربي قائد السطحة الذي أدعى أن شخصاً اتفق معه على نقل السيارة بمقابل مادي، ولازال التحقيقات جارية.