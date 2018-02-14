هيئة علماء السودان تثمن جهود خادم الحرمين في دعم العمل الإسلامي والإنساني

علي العنزي(صدى):

ثمن عضو هيئة علماء السودان، الدكتور محمد بن عثمان محمد، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في دعمهما للعمل الإسلامي والإنساني بمختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال زيارته جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في مهرجان الجنادرية 32 ، منوها بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر الثقافة الإسلامية في قارة إفريقيا.

وأشار إلى دور الملحق الديني بالسودان في دعم المساجد والجمعيات الإسلامية بالمصاحف والكتب العلمية النافعة، مشيدًا بالجهود التي تقدمها الوزارة لزوار المهرجان، والتي تعكس الوجه المشرق والناصع لرسالة الوزارة المنبثقة من رسالة السعودية الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأكد أن ما شاهده في جناح الوزارة بالجنادرية يؤكد حرصها على مواكبة التطور التقني عبر برامج وخدمات إلكترونية، تمكن رواد الجناح وزائريه من الحصول على المعارف والمعلومات التي تهمهم.