اختتام أعمال مؤتمر ” استثمر في العراق ” بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

اختتمت مساء اليوم، أعمال مؤتمر “استثمر في العراق” الذي يقام على هامش مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، بمشاركة واسعة من قبل مجموعة من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص من مختلف دول العالم.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد رئيس غرفة تجارة الكويت علي الغانم، أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق هو بداية لمرحلة الأمن والتنمية في المنطقة، وأن الكويت لا تعتبر المؤتمر مجرد تجربة جديدة تكرس دور الكويت الإقليمي والعربي والدولي بل هو تجربة رائدة في إعادة العلاقات العربية العربية من منظور المستقبل والمصالح المشتركة.

يذكر أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق انطلق أمس بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.

ويهدف المؤتمر إلى حشد الزخم لرفع المعاناة عن ملايين النازحين والمتضررين العراقيين من ضحايا الحرب على الإرهاب فضلاً عن إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب والمناطق المحتاجة إلى المساعدات.