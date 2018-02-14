المسند: قد تشهد المملكة الفصول الأربعة خلال 24 ساعة

عادل الحربي (صدى):

وصف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ تفاصيل الحالة المناخية التي تشهدها المملكة، بأنها ” اضطرابات جوية شبه عنيفة “، موضحًا أنها ستستمر حسب التوقعات حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأوضح المسند لبرنامج ” ‫معالي المواطن “، أن المقصود بالاضطرابات الجوية، هو رياحًا نشطة مع غبار، وأيضًا توجد سحب وأمطار وتباين في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض؛ قائلا : ” بالتالي قد يعيش الناس الفصول الأربعة خلال 24 ساعة “.

وقال : ” من المتوقع أن تستمر الرياح المثيرة للغبار، والآن الجبهة الباردة قادمة إلى المنطقة الوسطى، وقد تصل إلى الرياض قريبًا من فجر اليوم الأربعاء مثيرة للغبار، ومخفضة لدرجة الحرارة “.

وأضاف : ” الحرارة التي عاشها الناس أمس الثلاثاء، وبلغت 36 درجة بالرياض، قد تنخفض اليوم إلى 25 درجة أو 24 درجة مئوية “.

واستكمل : ” الرياح لن تهدأ إلا يوم غد الخميس، واستبعد هبوب العواصف الغبارية الشديدة ” متوقعًا حالة مطرية أوسع مكانًا وأطول زمانًا، تؤثر – بإذن الله – على المناطق الشمالية، بما فيها منطقة المدينة ومكة والقصيم والجوف وتبوك، والمنطقة الشمالية، وأجزاء من شمال الرياض والكويت وشمال الشرقية.