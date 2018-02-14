البيض أبرزهم.. 5 أطعمة تعزز من صحتك النفسية

متابعات(صدى):

كشف العديد من المختصون، أن هناك بعض الأطعمة تعمل على تغيير المزاج، وتعزز من صحتك النفسية، لاحتوائهم على هرمون السيروتونين -هرمون السعادة-.

ونرصد فيما يلي أبرز الأطعمة التي تعزز من الصحة النفسية:

1- البيض

لاحتوائه على البروتين، الذي يلعب دور كبير في مستويات بلازما الدم من التربتوفان ” عبارة عن جزيئات أساسية في بناء الهرمونات ” .

وهناك دراسة توضح أن هناك الكثير من فوائد صفار البيض، إذ يرجع إلى غناه بالتريتوفان، والتيروزين، والكولين، والبيوتين، أوميجا 3، الأحماض الدهنية، وغيرها من العناصر الغذائية ذات الفوائد الصحية العديدة.

2- الجبن

الجبن هو مصدر اخر غني بالتربتوفان، ويعتبر من أكثر المغذيات اللذيذة.

يمكنك المزج بين جبن الشيدر مع البيض والحليب، والتي تعد أيضا مصادر جيدة من التربتوفان.

3- الاناناس

هو مصدر رئيسي للبروميلين ” bromelain ” ، ” إنزيم يساعد في استرخاء العضلات ويعمل على التخفيف من التقلصات والالام ” .

وفقا لبعض البحوث تبين أن ” البروميلين ” أيضاً يعمل على التقليل من الاثار الجانبية للعلاج الكيميائي، وكذلك يساعد على قمع السعال.

4- السلمون

السلمون هو أحد أفضل المصادر الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية الضرورية للجسم والتربتوفان، ويعمل السلمون على مساعدة الجسم للشفاء بعد الاصابة، والحماية من هشاشة العظام والحفاظ على كتلة العضلات خلال فقدان الوزن، والمساعدة على توازن الكولسترول، وخفض ضغط الدم كونه مصدرا للأحماض الدهنية أوميجا 3.

5- المكسرات والبذور

تحتوي جميع المكسرات والبذور أيضا على التربتوفان. وقد أظهرت الدراسات أن تناول القليل منها يوميًا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي. كما أنها تعتبر مصدراً أساسي للألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.