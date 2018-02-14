بالصور.. أمير جازان يدشن برنامج ” افتخار ” لرعاية أسر الشهداء

تركي السالم(صدى):

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء الثلاثاء، فعاليات برنامج ” افتخار ” لرعاية أبناء وأسر الشهداء الذي تنفذه جمعية واعي ” جازان ” الخيرية بالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.

وأكد سموه خلال حفل تدشين البرنامج في الجلسة الأسبوعية بقصر سموه في مدينة جيزان أهمية الجلسة التي خصصت لبحث احتياجات الأهالي والمنطقة، وغيرها من الموضوعات التي تهم المجتمع ، ومنها الأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية ومنها جمعية واعي .

ونوه سمو أمير منطقة جازان بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بتقديم كل ما يحتاج إليه المواطن في شتى المناطق وفِي مقدمتها أسر شهداء الواجب.

ووجه سموه في ختام كلمته بأهمية تضافر الجهود والعمل الجاد والمخلص من قبل الجميع لتقديم كل ما يخدم المواطن ويسهم في تنمية الوطن.