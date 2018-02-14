دراسة : ” بطانة الرحم المهاجرة ” يهدّد 15% من النساء بالعقم

أماني الغامدي(صدى):

أكدت دراسة على أن مرض ” بطانة الرحم المهاجرة ” يهاجم نحو 10 إلى 15% من نساء العالم، حيث يعد هذا المرض المعروف أيضاً باسم ” الانتباذ البطاني الرحمي ” أكثر الأمراض المزمنة الحميدة شيوعاً لدى النساء في سن الإنجاب.

وأوضحت الدراسة أن مرض ” بطانة الرحم المهاجرة ” هو كما يتضح من اسمه خروج الغشاء المخاطي من الرحم وانتقاله إلى أعضاء أخرى منطقة البطن غالباً مسبّباً آلاماً شديدة. وليس من المعلوم على وجه الدقة سبب ذلك، ولكن يرجح الأطباء أن هذا المرض يرجع إلى عوامل وراثية أو هرمونية أو مناعية.

وتتمثل أعراض ” بطانة الرحم المهاجرة ” في الآلام والتقلصات الشديدة أثناء فترة الحيض وأثناء ممارسة العلاقة الحميمة أو أثناء التبول والتبرز، وآلام أسفل البطن المستمرة والنزيف غير الطبيعي. بالإضافة إلى أعراض عامة أخرى، كالغثيان والتقيؤ وحُرقة المعدة والإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي والإرهاق المستمر والحمى وضعف المناعة.

ويجب استشارة طبيب أمراض نساء فور ملاحظة هذه الأعراض لتشخيص المرض مبكراً قدر الإمكان لأنه يهدد المرأة بفقدان الخصوبة.