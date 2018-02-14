القبض على عصابة باكستانية تسرق ” سائل أدمغة ” النساء الفقيرات

إسلام آباد(صدى):

أقدمت عصابة باكستانية، على سرقة السائل الدماغي الشوكي من النساء الفقيرات، استغلالاً لظروفهم المادية.

وألقت الشرطة القبض على العصابة، التي كانت تستغل النساء الفقيرات، وتقوم بسحب السائل الدماغي الشوكي منهن، مقابل وعدهن بتقديم مهور للزواج، ثم بيع هذا السائل في السوق السوداء.

وأوضح عبدالمجيد، محقق شرطة في حافظ آباد، أن المتهمين أقرا بسحب كميات من السائل الدماغي الشوكي من 6 نساء على الأقل، وباعوها لشخص يعمل في مستشفى حكومي، وتم القبض عليه.

وقاد بلاغ من إحدى السيدات، رجال الشرطة، إلى العصابة، واستجوب المحققون 5 رجال في منطقة حافظ آباد في ولاية البنجاب غرب باكستان، أوهموا ضحاياهم إن سحب الشائل الدماغي يتم ضمن برنامج خيري لتقديم مهور لزواج السيدات.

يذكر، أن السائل الدماغي الشوكي عديم اللون، ويتواجد في الدماغ، الذي ينتج منه حوالي 500 مل في اليوم الواحد، وهو يحمي الدماغ داخل الجمجمة من الصدمات.