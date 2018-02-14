” ميليغان ” : جمهور المملكة مبهور بـ ” مارفيك “

نواف السالم(صدى):

شاركت وسائل الإعلام الأسترالية، اللاعب مارك ميليغان الأولى مع فريقه الجديد الأهلي في البطولة الآسيوية أمام تراكتور سازي الإيراني، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، سجله اللاعب مهند عسيري.

وقالت صحيفة ” sbs ” الأسترالية إن مدافع الفريق وقائد المنتخب الأسترالي كان له دور كبير في فوز الأهلي بالنقاط الثلاث؛ إذ نجح في إبعاد أخطر كرة من على خط المرمى بعدما تعدت الحارس، لكنها وجدت اللاعب في طريقها.

من جانبه أبدى ” ميليغان ” ، للصحيفة الأسترالية، سعادته باللعب، وتقديم مستوى مأمول منه، مبينًا أنه يتمنى الحفاظ على هذا المستوى لضمان الوجود مع الهولندي مارفيك في بطولة العالم القادمة في روسيا 2018.

وقال ” ميليغان ” ، عن الهولندي مارفيك، ” نعرف بعضنا جيدًا.. والمواطنون بالمملكة يتحدثون عنه بشكل لا يصدق.. مبهورون بما حققه من نتائج مع منتخب بلادهم وإيصالهم للمونديال ” .